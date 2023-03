Stiri pe aceeasi tema

- Gest de mare omenie din partea unui polițist, in weekend, pe malul lacului de acumulare din Dumbravița. Barbatul a observat ca un copil de patru ani a cazut in apa și a sarit dupa el fara sa stea pe ganduri. A reușit apoi sa il aduca pe micuț la mal cu ajutorul unui alt barbat aflat și el in zona.

- Un subofiter din cadrul Gruparii de Jandarmi Mobile „Regele Ferdinand I” Targu Mures, aflat in timpul liber, a reusit, duminica, sa salveze viata unui barbat pe care l-a zarit intins pe calea ferata, convingandu-l sa renunte la gestul sinucigas. „Duminica dupa-amiaza, in Targu Mures, colegul nostru,…

- Un polițist, aflat in afara programului de lucru, a ajutat un barbat aflat in stare de ebrietate, dupa ce a cazut in mijlocul Bulevardului Ferdinand I, din Alba Iulia. „Marți, 14 februarie, in jurul orei 19,00, colegul nostru, agent șef principal Neagu Ioan Traian, polițist care iși desfașoara activitatea…

- Un tanar de 23 de ani din comuna Suatu a fost reținut și apoi arestat pe 30 de zile, dupa ce a alimentat la o pompa fara sa plateasca. El conducea și fara permis.In 24 ianuarie, in jurul orei 10.00, acesta s-a deplasat cu un autoturism de la o stație de carburanți situata pe raza localitații Valcele…