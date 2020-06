Stiri pe aceeasi tema

- Un copil a fost salvat, marți, de la inec de un pompier care a inotat pana in locul in care baiatul ramasese agațat de o piatra. Acesta se afla la scaldat in Crișul Alb, in localitatea Buteni, județul...

- SEBIȘ. Au plecat la scaldat, insa aventura lor era sa fie una cu final tragic. S-a intamplat in aceasta seara la Buteni, acolo unde trei copii, cu varste cuprinse intre 11 și 13 ani, au plecat la scaldat in raul Crișul Alb.

- In luna martie a anului trecut, se aflau in derulare 330 de proiecte de tip smart city in 45 de orase. Potrivit rezultatelor raportului intocmit de Vegacomp Consulting, topul primelor orase, in functie de numarul de proiecte in plan, in curs de implementare sau livrate este condus de Alba Iulia - cu…

- Baiețelul se afla in vacanța la bunici cand a fost accidentat. Acesta ar fi ieșit cu bicicleta pe drum fara sa vada o mașina care circula regulamentar, au anunțat polițiștii. Povestea asistentului SMURD care si-a salvat propriul copil a fost postata pe pagina de Facebook a MAI. "De…

- NECAZURILE UNUI BARLADEAN SARBANDA…Un barladean in varsta de 59 ani a trait in ultima saptamana o serie de intamplari cat pentru o viata intreaga. Acesta a fost batut pana la lesin, dar a fost gasit in strada si salvat de un pompier. Barbatul a fost adus cu ambulanta EPA la spitalul din Vaslui, unde…

- Cum scoate RAADPFL milioane de euro din frunze și piatra seaca. Doua expresii romanești uzuale – „scoate bani din piatra seaca“ și „taie frunze la caini“ se potrivesc de minune Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ (RAADPFL) din subordinea Primariei Craiova. E drept…

- Un tanar de 20 de ani, din Buteni, a fost depistat in trafic de polițiștii orașului Sebiș. El conducea un autoturism prin Sebiș, fara a deține permis de conducere. In urma verificarilor efectuate, s-a constatat ca autoturismul fusese furat cu puțin timp in urma. Cercetarile continua. The post Hoț ghinionist:…