Stiri pe aceeasi tema

- 11 persoane au fost ranite, sambata seara, dupa ce un sofer turc a intrat intr-o depasire neregulamentara. Trei dintre victime sunt minore, ... The post 11 persoane ranite intr-un accident produs in judetul Timis (foto) appeared first on Renasterea banateana .

- Un tanar din judetul Hunedoara a murit in urma unui accident cumplit produs in Franța. Apropiații și familia baiatului... The post Tanar din judetul Hunedoara, mort intr-un accident rutier produs in Franta appeared first on Renasterea banateana .

- ISU Timis a intervenit la un accident rutier, intre doua autoturisme, pe DJ592, la iesirea din Buzias spre Lugoj.La locul interventiei s au deplasat doua autospeciale de stingere cu apa si spuma, doua autospeciale cu modul de descarcerare, o autospeciala de descarcerare grea, doua autosanitare SMURD,…

- IMAGINI Accident cumplit in urma cu putin timp. Un copil a murit, iar alte patru persoane au fost ranite.Trafic blocat.FOTO O fetita de sase ani a murit, iar alte patru persoane, printre care un alt copil, sunt raniti, in urma unui accident rutier care a avut loc, vineri seara, in judetul Timis, intre…

- O fetita de sase ani a murit, iar trei persoane au ramas incarcerate, dupa ce doua masini s-au lovit frontal, vineri seara, pe un drum judetean din Timis, traficul fiind blocat pe ambele sensuri, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Zece persoane au fost implicate intr-un accident rutier produs, vineri, in localitatea Iosifalau, comuna Topolovatu Mare. Accidentul s-a produs intre un microbuz The post Accident grav in judetul Timis. Zece persoane au fost implicate appeared first on Renasterea banateana .

- In urma cu putin timp, un accident rutier s a produs la iesire din Lumina, judetul Constanta, zona pod.Din primele informatii, se pare ca un sofer a oprit sa si verifice masina in timp ce alt autoturism a venit din spate si l a lovit.Stire in curs de actualizare. Revenim cu imagini si cu noi informatii.…

- Un accident rutier s-a produs marti, la iesire din localitatea Sahateni, la kilometrul 49 al drumului national 1 B. Au fost implicate un TIR si un autoturism, iar evenimentul s-a soldat cu ranirea unui barbat. Coliziunea s-a produs in momentul in care una dintre masinile implicate in accident ar fi…