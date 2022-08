Copil rănit în incinta Primăriei Generale a Capitalei Un copil de șapte ani a fost ranit dupa ce s-a cațarat pe o coloana ornamentala, expusa in incinta Primariei Generale a Capitalei. Baiețelul a fost transportat la spital, fiind conștient la momentul preluarii de catre ambulanța. Luni, in jurul orei 13.40, in holul de la intrarea principala in sediul Primariei Municipiului București, a avut loc un accident implicand un copil de șapte ani, insoțit de tatal sau, care venise la primarie pentru rezolvarea unei probleme. Conform datelor transmise de serviciul de presa al Primariei Generale a Capitalei, care citeaza informațiilor furnizate de martori,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Un copil de 7 ani a fost ranit in cladirea Primariei Capitalei, azi, dupa ce o statuie a cazut peste el. Baiețelul a fost transportat la spital in stare stabila, conștient. Martorii spun ca s-ar fi cațarat pe statuie, iar aceasta s-ar fi desprins.

- Reprezentantii Primariei Capitalei au transmis ca o ancheta administrativa va avea loc in paralel cu ancheta deja demarata de politie, in urma incidentului de luni, cand un copil a fost ranit de o statuie in holul instituției. Primaria Capitalei a transmis ca, luni, in jurul orei 13.40, in holul de…

