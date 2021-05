Stiri pe aceeasi tema

- Doua persoane au fost ranite, duminica seara, intr-un accident produs pe DN 12 de un sofer fara permis si aflat sub influenta alcoolului care a fugit de la locul faptei, fiind prins ulterior de politisti, informeaza Agerpres.

- Elicopterul SMURD a fost solicitat in aceasta dupa amiaza la un accident rutier ce a avut loc la intrare in orașul Ineu dinspre comuna Șicula, acolo unde un autoturism a intrat intr-un copac.

- Polițiștii din Șomcuta Mare au fost sesizați marți seara,prin apel de urgența 112, cu privire la faptul ca in localitatea Mireșu Mare s-a produs un accident rutier, soldat cu vatamarea corporala a mai multor persoane. Articolul Copil ranit in urma unui accident provocat de un tanar de 18 ani apare prima…

- Un accident grav a avut loc in comuna Corbii Mari, s-a solicitat elicopterul SMURD pentru a prelua o victima in stare grava The post ACCIDENT GRAV LA CORBII MARI, S-A SOLICITAT ELICOPTERUL SMURD first appeared on Partener TV .

- In aceasta dimineața, un echipaj SMURD din cadrul Secției de pompieri Jibou a fost solicitat sa intervina la un incident petrecut in localitatea Lupoaia. Un barbat care executa lucrari agricole și-a prins accidental membrul inferior stang intr-un utilaj (o moto-sapa). In sprijin a fost solicitat și…

- ACCIDENT rutier in lanț, pe DN 7, provocat de un șofer BEAT din Pianu: O femeie, transportata la spital in urma unei coliziuni intre 3 mașini Un accident rutier a avut loc joi, 25 martie, in jurul orei 14.35, pe DN 7, la km 333. Un barbat din Pianu in timp ce conducea un autoturism, a efectuat manevra…

- Accident grav la Manastirea Parva din județul Bistrița-Nasaud, unde un barbat a cazut de la circa 3 metri inalțime. La locul accidentului au intervenit un echipaj SAJ BN și echipajul de terapie intensiva mobila SMURD. Potrivit SAJ Bistrița-Nasaud, a fost solicitat in sprijin elicopterul SMURD de la…

- Un elicopter al celor de la SMURD a fost solicitat joi in localitatea Neajlov din județul Giurgiu. Potrivit informațiilor, elicopterul a fost chemat pentru a salva un copil de doar noua luni. Din pacate, acesta a fost victima unui accident rutier. Bebeluș de 9 luni, preluat de urgența de SMURD Elicopterul…