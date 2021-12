Stiri pe aceeasi tema

- Un baiat de 8 ani, din localitatea Oltina, a fost transportat miercuri la spital cu elicopterul SMURD, dupa ce o petarda i-a explodat in mana, a informat Serviciul de Ambulanta Judetean (SAJ) Constanta.

- Un copil de 8 ani din judetul Constanta a fost grav ranit, miercuri, de o petarda care i-a explodat in mana. El a fost preluat de un elicopter SMURD și a fost transportat la spital. Potrivit reprezentantilor Serviciului de Ambulanta al Județului Constanta, cadrele medicale au fost solicitate sa intervina…

- Un copil de 8 ani, dintr-o comuna din judetul Constanta, a fost ranit de o petarda care i-a explodat in mana. Un elicopter SMURD a preluat copilul si il va duce la spital, informeaza News.ro . Potrivit reprezentantilor Serviciului de Ambulanta Judetean Constanta, cadrele medicale au fost solicitate…

- Cadrele medicale au fost solicitate sa intervina miercuri, 22 decembrie, in Oltina, judetul Constanta.Potrivit primelor informatii, este vorba despre un copil de opt ani, care a fost ranit dupa ce o petarda i a explodat in mana. La fata locului intervine o ambulanta SAJ B2 si elicopterul SMURD. Baiatul…

- Un copil de 9 ani a fost ranit astazi intr un accident rutier pe DN17 in judetul Bistrita Nasaud. Potrivit IPJ Bistrita Nasaud, astazi, politistii Sectiei 5 Politie Rurala Petru Rares au fost sesizati despre producerea unui accident rutier in Reteag.Din primele date, un autoturism condus de un tanar…

- Un barbat de 20 de ani a fost grav ranit, iar alte patru persoane, printre care si un copil, au fost transportate la spital, in urma unul accident rutier care a avut loc, duminica, in localitatea clujeana Capusu Mare. "Interventie cu descarcerare in urma unui accident rutier produs pe raza localitatii…

- "Interventie cu descarcerare in urma unui accident rutier produs pe raza localitatii Capusu Mare. Doua autospeciale cu modul de descarcerare, trei echipaje SMURD si unul SAJ au actionat pentru gestionarea unei situatii de urgenta rezultata in urma unui accident rutier produs pe raza localitatii Capusu…

- Doi oameni au decedat și un copil a fost ranit dupa ce mașina in care se aflau a lovit o autoutilitara, la intrare in localitatea Mirșid din județul Salaj. In autoturismul care a lovit autoutilitara se aflau patru persoane. Doi pasageri au fost gasiți morți, in mașina, de primele echipaje ajunse la…