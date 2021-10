Copil mort la Arad. Cadavrul, incendiat și fără picioare Un cadavru al unui copil ars a fost gasit langa cimitirul din Arad de un barbat care-și plimba cainele. Cadavrul ar aparține unei fetițe de 6 ani care a fost ucisa cu un corp contondent, spun anchetatorii care nu au dat inca un verdict final. Barbatul care a descoperit cadavrul: „Cainele mi-a adus o laba de picior” Cadavrul incendiat și fara picioare a fost depistat de un caine scos la plimbare de catre stapanul sau. Patrupedul a adulmecat mirosul, a fugit și s-a intors in gura cu laba unui picior. Stapanul animalului a crezut ca piciorul provine de la o simpla papușa, așa ca nu a acordat prea… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

