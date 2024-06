Copil lovit de mașină pe strada Frăsinet Traficul s-a desfașurat dirijat pe strada Frasinet din municipiului Buzau, din cauza unui accident rutier. Din primele date de la fața locului a reieșit ca un autoturism condus, pe direcția strada Chiristigii catre bulevardul Unirii, de catre un șofer buzoian de 81 de ani, a surprins și accidentat un minor de 11 de ani, din … Citeste articolul mai departe pe reporterbuzoian.ro…

Sursa articol si foto: reporterbuzoian.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un copil, in varsta de 11 ani, a fost ranit in urma unui accident produs pe strada Frasinet din orașul Buzau. Potrivit primelor date, minorul se afla pe bicicleta, in traversare pe o trecere de pietoni. ,,Din primele date de la fața locului a reieșit ca un autoturism condus, pe direcția strada Chiristigii…

- Traficul se desfașoara dirijat pe strada Frasinet din municipiului Buzau, din cauza unui accident rutier. Din primele date, un autovehicul ar fi surprins și accidentat un pieton. Revenim cu detalii.

- Un accident rutier a avut loc pe strada Unirii, din cartierul Gheorgheni, astazi, 18 iunie, in jurul orei 09:30.Urmarile accidentului au fost surprinse de catre alți șoferi din trafic și postate pe o rețea de socializare.In urma accidentului, partea din fața a mașinii a fost avariata.

- UPDATE ,,Din primele date, este vorba despre o coliziune intre doua autovehicule, doua persoane sunt evaluate medical.” , precizeaza IPJ Buzau. *ȘTIRE INIȚIALA Accident pe strada Frasinet din orașul Buzau, in apropiere de rondul situat la intersecția cu strada Chiristigii. Doua mașini au fost implicate…

- Accident pe strada Frasinet din orașul Buzau, in apropiere de rondul situat la intersecția cu strada Chiristigii. Cel puțin doua mașini au fost implicate in eveniment. Mai multe autospeciale de la ISU și o ambulanța SAJ au fost mobilizate la fața locului. Vom reveni cu detalii.

- UPDATE ,,Din primele verificari a reieșit ca pietonul nu ar fi suferit leziuni, nefiind diagnosticat de cadrele medicale.” , precizeaza Biroul de Presa al IPJ Buzau. *ȘTIRE INIȚIALA Inca un accident, azi, in municipiul Buzau, dupa ce in jurul pranzului doua femei au fost ranite in urma unui impact intre…

- Inca un accident, azi, in municipiul Buzau, dupa ce in jurul pranzului doua femei au fost ranite in urma unui impact intre doua autoturisme. De aceasta data este vorba despre un eveniment rutier produs pe bulevardul Nicolae Balcescu. ,,Se pare ca un autovehicul a surprins și a accidentat un pieton.”…

- Un copil de 3 ani a ieșit pe strada și a fost lovit de mașina, in SibiuUn copil in varsta de 3 ani a patruns pe carosabil, in localitatea Șelimbar, județul Sibiu, micuțul fiind lovit de o mașina, luni noaptea, scrie Mediafax.