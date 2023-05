Stiri pe aceeasi tema

- Un copil de 10 ani a fost lovit cu mașina de un șofer care efectua manevra de mers inapoi. Dupa impact, cel care se afla... The post Copil de 10 ani lovit cu mașina de un șofer fara permis care dadea cu spatele. Cel care conducea autoturismul a fugit la locul accidentului appeared first on Special Arad…

- Tupeu de borfaș! Miercuri, in jurul orei 16:00, polițiștii Biroului Rutier Timisoara au fost solicitați sa intervina la un accident rutier produs in localitatea Parța, din județul Timiș, soldat cu ranirea unei persoane. Ajunși la fața locului, polițiștii au constatat ca o persoana necunoscuta a condus…

- Miercuri, in jurul orei 16:00, polițiștii Biroului Rutier Timisoara au fost solicitați sa intervina la un accident rutier produs in localitatea Parța, din județul Timiș, soldat cu ranirea unei persoane. Ajunși la fața locului, polițiștii au constatat ca o persoana necunoscuta a condus un autoturism…

- La data de 24 mai 2023, in jurul orei 16:00, polițiștii Biroului Rutier Timisoara au fost solicitați sa intervina la un accident rutier produs in localitatea Parța, din județul Timiș, soldat cu ranirea unei persoane. Ajunși la fața locului, polițiștii au constatat ca o persoana necunoscuta a condus…

- Accident de circulație pe o straduța din Parța. Un copil de 10 ani a ajuns la spital dupa ce a fost lovit cu mașina de un șofer inconștient. Cel de la volan nu are permis de conducere, autoturismul era furat, iar dupa producerea accidentului a fugit de la fața locului și a disparut. Toata scena a fost…

- O mașina aflata in parcarea unui bloc din localitatea hunedoreana Geoagiu a fost avariata de un alt automobil, condus de un șofer beat. Vinovatul a parasit locul accidentului, insa a fost gasit rapid de polițiști. „La data de 4 mai 2023, in jurul orei 22:20, polițiștii au fost sesizati de un barbat…

- Un barbat a condus o autoutilitara pe strada Nicolae Andreescu din municipiul Timișoara, spre strada Muncii, iar la un moment dat a intrat in coliziune fața-spate cu un autoturism condus de o femeie in varsta de 58 de ani, care circula regulamentar in fața sa, ulterior, barbatul parasind locul accidentului.…

- Ce pedeapsa a primit un șofer din Alba care a lovit un biciclist și a fugit de la locul accidentului: Unde l-au gasit polițiștii Ce pedeapsa a primit un șofer din Alba care a lovit un biciclist și a fugit de la locul accidentului: Unde l-au gasit polițiștii Un barbat din Alba a fost condamnat de magistrații…