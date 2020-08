Stiri pe aceeasi tema

- Un adolescent in varsta de 15 ani a murit intr-un accident rutier produs pe raza comunei Plopșoru, județul Gorj, anunța MEDIAFAX.Potrivit IPJ Gorj, un șofer care conducea mașina pe DN 66 in noaptea de sambata spre duminica, a pierdut controlul asupra direcției de deplasare și a parasit partea…

- Un instructor auto a parcat mașina cu care eleva sa a provocat un accident, in orașul Sibiu, acroșand un tanar, pe trotuar, apoi a plecat de la locul producerii evenimentului rutier. Polițiștii l-au gasit pe instructor la scurt timp, acesta fiind baut.Un tanar de 26 de ani a sunat la 112 pentru…

- Un tanar din Valcea a fost abandonat in noaptea de duminica pe DJ 643 B care face legatura Maciuca si Stanesti, dupa un accident violent.Andrei B, in varsta de 18 ani, din Stanești, județul Valcea, a fost lasat sa moara pe marginea drumului in urma unui accident cumplit petrecut duminica noaptea. Potrivit…

- Un copil in varsta de 13 ani, din Targu-Jiu, județul Gorj, a fost ranit, duminica, dupa ce a fost lovit de o masina, in timp ce se plimba cu trotineta pe trotuar, s-a dezechilibrat și a ajuns in strada. Baiatul a fost dus la spital, transmite corespondentul Mediafax.

- Accident incredibil in Romania. Un copil de trei ani, din Targu-Jiu, județul Gorj, s-a urcat la volan in masina familiei și și-a lovit mama. Incidentul a avut loc luni seara, dupa ce micuțul ar fi reusit sa o porneasca mașina, lovindu-și mama care se afla in spatele autoturismului. Femeia de 36…

- Un copil de trei ani, din Targu-Jiu, județul Gorj, s-a urcat la volan in masina familiei, luni seara, si a reusit sa o porneasca, lovindu-și mama care se afla in spatele autoturismului. Femeia de 36 de ani a fost transportata la spitalei ani. „Femeia de 36 de ani, din Targu-Jiu, a sesizat faptul ca,…

- Judecatoria Braila l-a condamnat la o pedeapsa cu suspendare pe un barbat de 32 de ani, care s-a urcat baut la volan, conducandu-si bolidul cu viteza pe strazile din Braila. La un moment dat, a pierdut controlul asupra volanului, iar masina a urcat pe trotuar si a spulberat un tanar de 28 de ani.