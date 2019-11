Copil intoxicat cu ciuperci şi adus cu elicopterul la spital, la Iaşi Un copil in varsta de 11 ani a fost adus in noaptea de miercuri spre joi la Iasi cu un elicopter SMURD dupa ce a mancat ciuperci. Baiatul, care este din Onesti, era constient si a povestit medicilor de la Spitalul de Copii „Sf. Maria" ca a mancat ciuperci culese din padure, alaturi de ceilalti membri ai familiei, insa doar lui i s-a facut rau dupa cateva ore. Dupa ce a ajuns in Unitatea de Primire a Urgentelor (UPU) din cadrul unitatii (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un batran din Raducaneni a fost adus in stare grava la Spitalul Sf Spiridon din Iasi, dupa ce a suferit arsuri in timpul unui incendiu care i-a cuprins casa. Diana Cimpoesu, coordonatorul SMURD Iasi, a declarat ca barbatul, in varsta de 89 de ani, a suferit arsuri de gradul II – III pe o suprafata corporala…

- Acum, Spitalul de Copii "Sf. Maria" din Iasi este in plin proces de reabilitare si modernizare. Echipele de constructori lucreaza la etajele sase, sapte si opt ale primului tronson si la acoperis. Activitatea medicala nu va fi oprita deloc pe perioada desfasurarii amenajarilor. Constructorul va efectua…

- Patru copii au ajuns in Unitatea de Primire a Urgentelor de la Spitalul de Copii „Sf. Maria", zilele acestea, cu suspiciune de intoxicatie cu ciuperci. Trei dintre ei sunt din aceeasi familie, au 5, 7 si 9 ani si au mancat ciuperci culese din padure. In aceeasi zi, a ajuns in UPU si al patrulea copil,…

- Drama intr-o familie cu opt copii. Doi nou-nascuți au murit in spital, iar nimeni nu știe de ce s-a intamplat acest lucru. Parinții sunt revoltați și cauta sa-și faca dreptate. Se aduc acuzații grave pentru Spitalul de Copii „Sf. Maria” din Iași. Cei doi gemeni ar fi fost ținuți in condiții improprii…

- Un baiat in varsta de 10 ani a ajuns in coma de gradul al treilea la Spitalul de Copii „Sf. Maria” din Iasi. Copilul a traversat strada neregulamentar, moment in care a fost acrosat de un autoturism.

- Weekendul de dinaintea inceperii noului an scolar a adus in Unitatea de Primire a Urgentelor (UPU) de la Spitalul de Copii „Sf. Maria" din Iasi mai multe cazuri grave care au necesitat internare decat de obicei. In ultima garda, medicii urgentisti s-au confruntat cu 12 cazuri de traume suferite de copii,…

- Un copil care era internat la Spitalul de Copii „Louis Țurcanu” a disparut ieri. Baiatul in varsta de 9 ani și 9 luni era internat din data de 5 septembrie și a disparut ieri, 8 septembrie, in jurul orei 15.30. Denis Alberto Varga este din Tomnatic și nu avea insoțitor la spital. Polițiștii Serviciului…

- ACCIDENTE… Doi copii, unul de 4 ani si unul de 12 ani, au ajuns la Iasi, cu rani grave, transferati de SAJ Vaslui, dupa ce au suferit diverse accidente. Baiatul de 4 ani este din comuna Pogana si a cazut de pe bicicleta ranindu-se grav, iar fetita de 12 ani este din comuna Ghidigeni, judetul [...]