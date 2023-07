Stiri pe aceeasi tema

- O batrana in varsta de 74 de ani a anunțat Poliția municipiului Ramnicu Sarat, dupa ce a constatat dispariția telefonului. Polițiștii s-au deplasat imediat la fața locului și au stabilit ca autorul furtului este un minor in varsta de 9 anil. Prejudiciul a fost recuperat de polițiști și inapoiat persoanei…

- O ramniceanca, in varsta de 31 de ani, a fost incatușata in trafic, dupa ce a facut scandal in fața unui echipaj de poliție. Ea a refuzat sa fie testata de polițiștii care au observat ca femeia mirosea puternic a alcool. Aventura s-a incheiat in arest. ,,Polițiștii din cadrul Secției de poliție rurala…

- O noua tragedie a zguduit Romania! O tanara din Craiova a fost injunghiata in plina strada de catre un tanar in varsta de 17 ani. Ranile au fost atat de grave, incat Melis și-a pierdut viața. Adolescenta, in varsta de 14 ani a fost condusa, ieri, 1 iulie, pe ultimul drum. Moartea acesteia a fost […]…

- O minora in varsta de 14 ani a fost impușcata in plina strada cu un pistol tip airsoft. Totul s-a intamplat in noaptea de 6 spre 7 iunie, cand Polițiștii municipiului Ramnicu Sarat au fost sesizați de catre mama fetei, o femeie in varsta de 41 de ani, de eveniment. Imediat dupa sesizare, la fața … Articolul…

- Un copil a ajuns la spital, in aceasta seara, dupa ce a fost accidentat de un autoturism, pe DJ 203 H, in Buda. Minorul a fost surprins in momentul in care s-a angajat in traversarea drumului. ,,Din primele date de la fața locului in timp ce conducea autoturismul dinspre Ramnicu Sarat catre Vrancea,…

- UPDATE Oficial de la IPJ BuzauDin primele date de la fata locului a reiesit ca este vorba de o coliziune intre autoturismul condus pe directia Ramnicu Sarat catre Focsani de catre un sofer in varsta de 35 de ani, din Constanta si alte doua masini care circulau din sens opus, la volanul carora se aflau…