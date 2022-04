Un copil in varsta de patru ani din judetul Brasov a cazut, luni dupa-amiaza, intr-un bazin in care se afla Tomoxan, un insecticid puternic folosit pentru despaducherea oilor. La ora transmiterii acestei stiri, echipajul medical de prim-ajutor trimis la fata locului incearca sa il resusciteze. „Copil in varsta de aproximativ 4 ani, inecat intr-un bazin […] The post Copil in stop cardio-respirator, dupa ce a cazut intr-un bazin cu insecticid la Brașov appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .