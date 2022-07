Stiri pe aceeasi tema

- Numarul cazurilor de COVID-19 creste zilnic in Iasi dupa o perioada in care au fost diagnosticate putine persoane. La Spitalul Clinic de Boli Infectioase „Sf. Parascheva", numarul persoanelor care au nevoie de internare dupa diagnosticarea infectiei SARS-CoV-2 este in crestere de aproximativ doua saptamani.…

- Copilul in varsta de 10 ani care se afla in stare foarte grava la Spitalul de Copii „Sf. Maria" din Iasi dupa ce a fost lovit de o masina in Harlau s-a stins din viata in cursul zilei de ieri, 26 iunie. Medicii spun ca starea sa a fost una foarte grava de la inceput din cauza leziunilor suferite, in…

- Dupa aproape doua luni de stat in spital, cel de-al doilea copil care a suferit arsuri majore in urma incendiului produs in comuna Tacuta, judetul Vaslui, pe data de 1 aprilie, a fost externat de la Spitalul de Copii „Sf. Maria" din Iasi. Cazul a fost unul deosebit de complicat, explica medicii, fiindca…

- Fetita in varsta de doar 6 luni care a ajuns la Iasi dupa ce s-ar fi inecat cu lapte se afla in continuare in stare foarte grava. Medicii de la Spitalul de Copii „Sf. Maria", unde fetita se afla internata, spun ca prognosticul este unul sever. „Fetita este in sectia de Anestezie si Terapie Intensiva,…

- Numarul cazurilor depistate cu Covid in judetul Iasi in ultimele doua zile este intr-o continua scadere in ultima perioada. In ultimele doua zile, 34 de noi cazuri au fost confirmate si raportate de catre Directia de Sanatate Publica Iasi. Au fost internate 12 persoane, iar 21 care se aflau deja in…

- Micuta se afla in stop cardiorespirator cand a fost consultata de medicii ambulantei. Dupa ce a fost resuscitata o ora, inima micutei a inceput sa bata din nou. O fetita de doar 6 luni dintr-o comuna din judetul Neamt a ajuns in stare grava la Spitalul de Copii „Sf. Maria" din Iasi. Ajutorul medicilor…

- Ministerul Apararii Naționale a transportat astazi in Germania, la o clinica de specialitate din Saarland, o tanara de 24 de ani aflata in stare grava, care sufera de fibroza chistica. Aceasta a beneficiat in 2018, la 20 de ani, de un transplant de plamani, dar acum corpul da semne de respingere a organelor.…

- Un copil de doar trei saptamani a fost transferat de la Piatra Neamt la Iasi in soc septic, starea sa fiind foarte grava. Baietelul a fost preluat de la Spitalul Judetean de Urgenta din Piatra Neamt si a ajuns la Spitalul de Copii "Sf. Maria", fiind transferat cu elicopterul. "Pacientul este internat…