- Un copil de 13 ani s-a electrocutat in gara din Deva. Echipajul medical l-a transportat la Unitatea de Primiri Urgențe a spitalului din oraș, iar medicii au decis sa-l transfere la București. Apelul de urgența...

- Solicitarea este transmisa de Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) a Spitalului Județean Mavromati catre Prefectura Botoșani pentru ca destinația finala sa fie Departamentul pentru Situații de Urgența (DSU).

- La fața locului a fost trimis elicopetrul SMURD insoțit de un echipaj.Din primele informații, este vorba despre un barbat de 40 de ani. Echipajul nu știe de unde este pacientul.In prezent, barbatul este pe camera de resuscitare de la Spitalul Județean din Constanța.

- ■ medicii de la Spitalul Grigore Alexandrescu din Bucuresti sint rezervati in privinta sanselor de supravietuire ■ adolecscentul are arsuri pe 75% din suprafata corpului, fiind intubat si ventilat mecanic ■ Transportat cu elicopterul in stare deosebit de grava la Spitalul de Copii Grigore Alexandrescu…