Copil în stare gravă după ce a fost prins sub o căruță cu lemne. Drumul este greu accesibil Un copil in varsta de 12 ani din Bistrita-Nasau a fost grav ranit, dupa ce a fost strivit sub o caruta incarcata cu lemn. Ambulanta de terapie intensiva mobila nu poate ajunge acolo din cauza drumului greu accesibil. Accidentul a avut loc pe un drum secundar, in apropierea localitatii Dumitra, la aproximativ un kilometru de drumul national 17C. Insa, zona in care accidentul s-a produs este una greu accesibila, iar ambulanta de terapie intensiva mobila nu poate ajunge acolo. Pompierii interven cu un autovehicul cu senile pentru a prelua copilul care este inconstient, The post Copil in stare grava… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

