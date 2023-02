Stiri pe aceeasi tema

- Toți parinții care au salariu beneficiaza, din 2023, de o deducere suplimentara de 100 lei pentru fiecare copil pe care il are inscris la o forma de invațamant, indiferent de veniturile pe care le are. Federația Parinților reamintește ca Ordonanța Guvernului 16/2022 stabilește condițiile pentru aceste…

- Armata chineza anunta ca a efectuat duminica, a doua oara in mai putin de o luna, exercitii de lupta in jurul Taiwanului – axate pe atacuri terestre si asalturi maritime -, iar insula a anuntat ca a detectat peste 50 de avioane chinezesti, relateaza Reuters. Aceste manevre, precizeaza armata intr-un…

- Un baietel de 6 ani a fost arestat in SUA dupa ce si-a impuscat invatatoarea in sala de clasa. Femeia a fost ranita grav, potrivit poliției. Tragedia a avut loc vineri la scoala elementara Richneck din Newport News, statul Virginia. „Este vorba de un copil de 6 ani, in prezent se afla in custodie”,…

- Guvernatorul statului american California a declarat stare de urgenta in contextul in care o „bomba ciclonica” care a inceput sa afecteze regiunea inca de ieri risca sa provoace in cursul zilei de astazi alunecari de teren si indundatii catastrofale, scrie BBC. In mai multe multe regiuni au fost emise…

- O adolescenta de 16 ani din Galati a ajuns in stare grava la spital, vineri, dupa ce ar fi consumat substante interzise si a fost gasita inconstienta in toaleta liceului unde invata. Medicii au decis sa o transfere la Bucuresti, fata intrand in coma. Vineri dimineata, o eleva de 16 ani de la Liceul…

- Salvamontiștii din Sighetu Marmației au recuperat, in noaptea de miercuri spre joi, patru cetațeni ucraineani. Aceștia se aflau la cota 1400, in Munții Maramureșului, și la momentul sosirii salvatorilor doi dintre ei erau in șoc hipotermic. Unul dintre cei patru cetateni ucraineni recuperati din Munti…