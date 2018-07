Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu putin timp, un accident rutier a avut loc pe strada Traian din Constanta. Un copil de aproximativ 12 ani a fost lovit de o masina in timp ce traversa pe trecerea de pietoni.Un echipaj de politie si o ambulanta SMURD se afla la fata locului.Traficul in zona este ingreunat.Baiatul a fost preluat…

- Sofer “inconstient” la volan – a produs un accident soldat cu 3 victime, aseara (aproximativ ora 21:00), la trecerea de pietoni Spital CFR din Buzau (pe o ploaie torentiala!). Victimele au fost transportate la spital si se afla in afara oricarui pericol. Din primele date un sofer de 32 de ani, pe fondul…

- Un tanar a fost lovit intentionat cu masina pe o trecere de pietoni din Sectorul 4 al Capitalei, deoarece ar fi traversat prea incet. Momentul a fost surprins in imagini video, iar șoferul este cercetat pentru tentativa de omor.

- Un copil de un an și zece luni a fost ranit duminica dupa-amiaza, fiind lovit de o mașina in timp ce se afla in parc. Incidentul a avut loc intr-un parc din Valenii de Munte, Prahova. Se pare ca șoferița care a provocat accidentul era incepatoare. A incercat sa parcheze mașina și a pierdut controlul…

- Vasile Adiaconeitei, in varsta de 52 de ani, preot paroh la Biserica din Tolici, comuna Petricani, a fost grav accidentat pe trecerea pentru pietoni in orasul Targu Neamt pe 15 aprilie. Accidentul s-a produs pe trecerea de pietoni din fata Spitalului Orasenesc „Sf. Dimitrie" Targu Neamt. Potrivit martorilor,…

- Un preot a fost lovit de o masina pe trecerea de pietoni. Victima, in varsta de 52 de ani, a fost transferata in stare grava la Iasi, dupa ce a fost accidentat grav, in timp ce traversa regulamentar. UPDATE 10:45: Preotul Vasile Adiaconitei a fost spulberat, dupa ce a traversat in fuga pe…

- Un barbat in varsta de 47 de ani din Bucuresti a fost retinut vineri noaptea pentru vatamare corporala, parasirea locului accidentului si conducere fara permis dupa ce, in urma cu doua zile, a lovit o fetita de 9 ani pe trecerea de pietoni, fugind apoi de la locul accidentului, scrie AGERPRES.Potrivit…

- Un tanar de 20 de ani a lovit mortal, marti dimineata, un barbat care traversa in timp ce semaforul arata culoarea rosu pentru pietoni. Accidentul a avut loc in zona Pantelimon. Politistii rutieri efectueaza cercetari la fata locului.