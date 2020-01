Copil gasit mort intr-un tren de aterizare la Paris: Un cartier de langa aeroportul Abidjan va fi demolat

Autoritatile din Cote d’Ivoire au anuntat ca vor demola un cartier popular invecinat cu aeroportul din Abidjan, dupa ce, pe 8 decembrie, pe aeroportul Roissy din Paris a fost gasit trupul neinsufletit al unui baiat, in trenul de aterizare al unui avion, transmite AFP, titrat de Agerpres. Moartea adolescentului Laurent Barthelemy Ani Guibahi a provocat emotie in toata tara, dar unii s-au aratat ingrijorati si de masurile de securitate in jurul aeroportului, intr-o tara aflata sub amenintare jihadista si care a fost afectata de un atentat in martie 2016, soldat cu 19 morti, in statiunea Bassam,…