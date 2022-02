Stiri pe aceeasi tema

- Doi copii, de 10 și 12 ani, au cazut in apa raului Bistrița. Ei se jucau pe gheața, iar aceasta s-a rupt sub greutatea lor. Baiatul de 10 ani a fost scos in stop-cardio-respirator și resucitat cu succes de echipajul medical, informeaza publicația locala Unu pe Trotuș. Cei doi copii au fost transportați…

- Un copil de numai doi ani din județul Neamț a fost batut cu bestialitate chiar de catre cei care i-au dat viața. Cei doi parinți l-au lovit cu sange rece, iar copilul a fost transferat in stare grava la spital. Iata ce au descoperit cadrele medicale de specialitate atunci cand cel mic a ajuns pe mainile…

- Un copil de numai doi ani este internat in coma profunda, la Spitalul de Copii din Iași, cu sanse mici de supravietuire, dupa ce a fost batut, cel mai probabil, de propria mama si concubinul acesteia. Ambii, niste adolescenti.

- Trei copii de 14 ani au cazut intr-un lac inghetat. Doar doi au reusit sa iasa singuri la suprafata. Al treilea copil este resuscitat. Copiii au cazut intr-un lac inghetat, in localitatea Dumbravița, județul Brașov.

- Caz șocant la Targu Lapuș. Un echipaj al Poliției aflat in misiune de patrulare a gasit pe strada Piața Eroilor un tanar cazut pe trotuar. Polițiștii au chemat imediat ambulanța. Medicii l-au transportat la Spitalul Orașenesc Tg. Lapuș, fiind ulterior transferat la Spitalul Județean de Urgența Baia…

- Potrivit sursei citate, baiatul a fost recuperat de echipajele de interventie."Este vorba despre un baiat de 16 ani, constient, ce prezinta dubla fractura deschisa la nivelul membrului inferior. A fost recuperat de echipajele de interventie", a precizat ISU Prahova.

- Un baiat de 16 ani a suferit o dubla fractura deschisa la un picior, dupa ce a cazut cu ATV-ul in Busteni, intr-o zona forestiera, a informat, duminica, ISU Prahova, potrivit Agerpres. Citește și: CJUE arata cum poate deveni dreptul UE SUPERIOR dreptului intern național...Potrivit sursei…