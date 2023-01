Copil găsit mort. Anchetatorii au luat în calcul ipoteza sinuciderii Un minor de doar 12 ani a fost gasit fara suflare in aceasta seara. Anchetatorii au luat in calcul ipoteza unei sinucideri. Cert este ca ca, in aceasta seara, la dispeceratul ISU-Ambulanța s-a primit un apel prin numarul de urgența 112, care anunța un caz medical pe aleea K. Karoli din Zalau, in apropierea Adapostului de Noapte. La fața locului a intervenit un echipaj de terapie intensiva mobila (TIM)/ Echipajul medical a gasit o persoana inconștienta. Au fost efectuate manevre de resuscitare, dar fara succes. Persoana gasita a fost declarata… Citeste articolul mai departe pe magazinsalajean.ro…

Sursa articol si foto: magazinsalajean.ro

