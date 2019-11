Stiri pe aceeasi tema

- La Pecineaga, in aceste momente se continua verificarile pentru gasirea minorului in varsta de opt ani dat disparut sambata. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea, "se actioneaza pentru golirea celui de al doilea bazin, cu patru motopompe de mare capacitate doua de la ISU Constanta,…

- Copilul a disparut din localitatea Pecineaga, din județul Constanța. Dupa mai bine de 24 de ore de cautari, el nu a fost gasit. Polițiștii au verificat peste 40 de camere de supraveghere video, conform Mediafax, și au extins aria de cautare in localitațile Ovidiu, Harșova și Neptun. Peste…

- Un baiat de 8 ani, care a disparut din fata locuintei sale in timp ce se afla la joaca, in localitatea constanteana Pecineaga, este cautat continuu de sambata seara, in prezent intervenindu-se si cu un elicopter care survoleaza zona. Potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Constanta, la cautari…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca se circula in condiții de ceața pe Autostrazile A1 București –Pitești și pe A2 București – Constanța, in Capitala și pe numeroase artere importante din județe precum Bacau, Suceava, Neamț, Harghita, Covasna, Constanța, Calarași,…

- Posibile explicații sugerate de sociologul Barbu Mateescu: “Accesul la servicii medicale, calitatea dietei, cat de mult alcool se consuma și ce tip” Speranța de viața in Romania este de 75 de ani, dar aceasta este media, caci apar diferențe semnificative intre județe, conform datelor oficiale furnizate…

- In aceasta dimineata, politistii actioneaza in peste 300 de gari din toata tara, pentru prevenirea si sanctionarea faptelor ilegale, potrivit IGPR.Totodata, IPJ Constanta anunta ca in intervalul orar 06.00 10.00, politistii de la transporturi, impreuna cu politistii rutieri si de ordine publica vor…

- Cu ocazia Zilei Marinei Romane, Politia de Frontiera prin Garda de Coasta participa, alaturi de Fortele Navale Romane, la activitatile festive si exercitiile demonstrative care se deruleaza in localitatile Constanta, Mangalia si Tulcea. Data de 15 august, zi in care praznuim Adormirea Maicii Domnului…

- O minora in varsta de 14 ani, din Mangalia, și-a inscenat rapirea seara trecuta. Pentru a nu fi certata de parinți ca a intarziat, fata și-a sunat mama și a anunțat-o ca un barbat ar fi luat-o cu mașina și a dus-o la marginea orașului, a notat replicaonline.ro. La data de 6 august, in jurul orei 18.40,…