- Dupa ce un ONG din Constanța care a trimis voluntari pentru gasirea baiețelului a lansat, pe Facebook, ipoteza ca acesta ar fi alunecat intr-unul din bazinele cu dejecții din comuna, pompierii ISU Dobrogea au inceput demersurile pentru golirea acestora. Aceștia au inceput golirea bazinelor,…

- ”La Pecineaga se acționeaza pentru golirea celui de al 2-lea bazin, cu 4 motopompe de mare capacitate (2 de la ISU Constanța, 1 de la ISU Calarași și 1 de la ISU Tulcea)”, se arata intr-o comunicare a ISU Constanța. Scafandrii din Constanța pot acționa pana la adancimi mult mai mari decat…

- Operațiune de amploare a pompierilor din județul Constanța. Trei bazine cu o adancime de șase metri sunt golite cu mai multe motopompe dupa ce exista posibilitatea ca baiatul sa se fi innecat. Operațiunea a inceput la ora 07:00 in aceasta dimineața, iar in jurul pranzului primul bazin a fost…

- La Pecineaga, in aceste momente se continua verificarile pentru gasirea minorului in varsta de opt ani dat disparut sambata. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea, "se actioneaza pentru golirea celui de al doilea bazin, cu patru motopompe de mare capacitate doua de la ISU Constanta,…

- Copilul a disparut din localitatea Pecineaga, din județul Constanța. Dupa mai bine de 24 de ore de cautari, el nu a fost gasit. Polițiștii au verificat peste 40 de camere de supraveghere video, conform Mediafax, și au extins aria de cautare in localitațile Ovidiu, Harșova și Neptun. Peste…

- Un baiat de 8 ani, care a disparut din fata locuintei sale in timp ce se afla la joaca, in localitatea constanteana Pecineaga, este cautat continuu de sambata seara, in prezent intervenindu-se si cu un elicopter care survoleaza zona. Potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Constanta, la cautari…

- Un baiat, de 16 ani, din Targu Jiu, este cautat de polițiștii gorjeni dupa ce a disparut dintr-un centru al Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului(DGASPC) Gorj. Politisti din Targu Jiu au fost sesizați miercuri de reprezentanti ai D.G.A.S.P.C. Gorj ca, ieri, Popescu Constantin-Florin,…

- In aceasta dimineata, politistii actioneaza in peste 300 de gari din toata tara, pentru prevenirea si sanctionarea faptelor ilegale, potrivit IGPR.Totodata, IPJ Constanta anunta ca in intervalul orar 06.00 10.00, politistii de la transporturi, impreuna cu politistii rutieri si de ordine publica vor…