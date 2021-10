Stiri pe aceeasi tema

- Joi, 14 octombrie, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Maramureș – Biroul Urmariri cu sprijinul direct a lucratorilor din cadrul Biroului Supraveghere Judiciara, au depistat un barbat din Baia Mare, impotriva caruia, Tribunalul Maramures a emis un mandat de arestare preventiva pentru 30…

- La aceasta ora, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba, impreuna cu polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Alba Iulia, efectueaza 7 percheziții,…

- VIDEO| PERCHEZIȚII in Alba la persoane banuite de inșelaciune, amenințare și fals in inscrisuri. Cați bani au strans de la victime PERCHEZIȚII in Alba la persoane banuite de inșelaciune, amenințare și fals in inscrisuri. Cați bani au strans de la victime La aceasta ora, polițiștii Serviciului de Investigații…

- Polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Brașov, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – S.T. Brașov, au efectuat 17 percheziții domiciliare, 8 in județul Brașov, 2 in județul Bihor și 7 in județul Satu Mare, pentru documentarea activitații infracționale a unor persoane banuite de…

- Cu o saptamana inainte de inceperea anului școlar, politisti din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau au readus in atentia mai multor elevi importanta dezvoltarii voluntariatului, a initiativei sociale si a spiritului civic.„Sambata, 4 septembrie, in baza proiectului educational „Impreuna”,…

- BOCSA – De ce nu a oprit soferul bolidului? Pentru ca era vanat de autoritatile austriece, iar in goana lui de a scapa de executarea unui mandat pentru infractiuni contra patrimoniului, a dat peste un politist din Bocsa, fiind oprit cu trei focuri de arma! Barbatul de 42 de ani a fost retinut pentru…

- Trei barbati au fost retinuti de politisti, in trei cazuri diferite, pentru lovire, violenta si amenintare, ei fiind introdusi in arestul Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Gorj, a anuntat, marti, purtatorul de cuvant al institutiei, Victor Tuhasu, potrivit news.ro. Potrivit acestuia,…