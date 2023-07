Stiri pe aceeasi tema

- Un atac armat cu 4 morți și 4 raniți a avut loc sud-estul orasului american Philadelphia, luni seara. Un barbat inarmat, care purta o vesta antiglonț, a deschis focul. Acesta ar fi avut asupra lui o pusca si un pistol sau revolver, dar și mai multe incarcatoare. In urma evenimentului, au fost raportate…

- Un copil in varsta de doi ani si-a ucis in mod accidental mama – insarcinata in opt luni -, impuscand-o in spate cu un pistol incarcat, in statul american Ohio, anunta politia locala, relateaza AFP. A 2-year-old boy in Norwalk, Ohio, shot his pregnant mother in the back, killing her and the unborn child,…

- O fetita de 4 ani a ramas blocata in interiorul unei masini, parinții au cerut ajutorul pompierilor. Incidentul a avut pe strada Alverna din Cluj-Napoca, in plina zi. „Pompierii de la Detașamentul 1 Cluj-Napoca au intervenit in urma cu puține momente pentru a debloca un copil aflat intr-un autoturism…

- ​Dupa profesori, și angajații din Sanatate ies astazi in strada. Nemulțumirile acestora sunt legate de salarii și sporuri, dar și de blocarea angajarilor in sistem dupa adoptarea de catre Guvern a „Ordonanței austeritații”, in luna mai. Federația sindicala Solidaritatea Sanitara a anunțat pentru astazi,…

- Președinte FSLI, Simion Hancescu a declarat ca apelul premierului Nicolae Ciuca catre profesori facut luni seara, ”s-ar putea sa scoata mai mulți oameni in strada”. Comentariul a fost facut intr-o emisiune la Antena 3. Prin apelul facut luni seara catre profesori, cerandu-le acestora ”sa revina la catedra”,…

- Un farsor care a inșelat mai multe persoane solicitand donații pentru un copil bolnav, in varsta de 4 ani a fost reținut de polițiștii botoșaneni. Tanarul, in varsta de 27 de ani, din județul Neamț a fost reținut de polițiștii din cadrul Biroului de Investigații Criminale. Din cercetarile polițiștilor…

- Un șofer de tir roman a intrat pe autostrada pe contrasens, iar in incercarea lui de a intoarce mastodomul, a lovit parapeții. Poliția croata a intrat in alerta dupa ce pe rețelele de socializare au aparut mai multe imagini in care un șofer roman de TIR face manevre periculoase pe autostrada care leaga…

- Sindicatul Europol a publicat, luni, imagini cu o autospeciala de politie distrusa cu ciocanul de un barbat. Autospeciala Postului de Politie Maureni din judetul Caras-Severin a fost distrusa cu ciocanul de un barbat. Acesta a fost identificat si prins, fiind plasat sub control judiciar. Potrivit Sindicatului…