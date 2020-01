In aceasta dimineața, la U.P.U Pediatrie, unui copil in varsta de 1 an și 6 luni, din Buzau, i s-a confirmat gripa de tip A, in urma testului rapid efectuat. Dupa ce a fost evaluat de catre medic, acesta a considerat ca pacientul sa fie transferat la Spitalul Matei Balș din capitala. Simptomele gripei de tip H1N1 sunt tipice gripei sezoniere, inclusiv febra (de obicei mare), dureri de cap, oboseala extrema, tuse uscata, durere in gat și frisoane. Unii oameni au raportat diaree și varsaturi. In cazuri rare boala poate progresa pana la pneumonie și insuficiența respiratorie, ce conduc la moarte.…