- Un baietel de un an si doua luni din localitatea Pechea, suspect de coronavirus, a fost adus, marti seara, cu izoleta la Spitalul de Boli Infectioase din Galati. Potrivit reprezentantilor spitalului, copilul era in izolare la domiciliu, alaturi de familia sa, dupa ce tatal lui a revenit din Italia pe…

- Una dintre persoanele internate in spital s-a intors din regiunea Lombardia, in urma cu 8 zile, si era izolata acasa , cand a inceput sa se simta rau, manifestand semnele unei infectii respiratorii. Cea de a doua persoana spitalizata la Galati este sofer de maxi taxi pe o ruta de transfer pentru Aeroportul…

- O fetita de 5 ani a fost internata, sambata, la sectia de Boli Infectioase Copii a Spitalului Judetean de Urgenta din Bacau. Fetita s-a intors recent, impreuna cu familia, din regiunea Veneto, Italia, si a fost adusa la spital dupa ce i-au aparut dureri in gat si secretii nazale.Potrivit conducerii…

- Pe raza judetului Bacau, urmare a actiunilor specifice desfasurate de catre mediciiepidemiologi din cadrul Directiei de Sanatate Publica Bacau, in contextul epidemiologic creatde infectia cu COVID 19, a fost identificata urmatoarea situatie: Copil aflat in monitorizare zilnica, intors din Italia, Regiunea…

- Un copil de 5 ani, din Urechești, este adus la Spitalul Județean de Urgența Bacau pentru a i se face teste privind infectarea cu virusul COVID-19. Baiețelul a venit in țara cu parinții acum doua zile din Italia. Acesta avea deja simtome de viroza,... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Femeia care a venit din Italia dupa ce a intrat in contact cu o persoana ce prezinta semne de imbolnavire cu coronavirus, a fost transferata in noaptea de duminica spre luni in tabara de la Arbanasi, unde autoritatile buzoiene au decis ca sunt conditii pentru a fi izolati suspectii de coronavirus. Potrivit…

- Un pacient suspect de infectare cu coronavirus a fost internat sambata seara la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Judetean Satu Mare, anunta news.ro.Conform satumareonline.ro, este vorba despre un barbat sosit recent din Italia, unde a declarat ca avut contact cu cetatenichinezi. Potrivit…