Un copil de un an, din Nistoresti, a decedat, luni seara, dupa ce s-ar fi strangulat cu cablul de incarcare al unul telefon mobil, potrivit reprezentantilor Serviciului de Ambulanta Judetean (SAJ) Vrancea. „Este vorba de un copil de un an, adus de parinti la medicul de familie din localitate si impreuna s-au deplasat catre statia […] Articolul Copil de un an, mort la Nistoresti; parintii sustin ca s-a strangulat cu un cablu de telefon apare prima data in Monitorul de Vrancea .