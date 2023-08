Stiri pe aceeasi tema

- Doi soți romani au murit, miercuri, in Grecia, intr-un accident rutier grav. Copiii lor au fost transportați la spital in stare critica și se afla sub supravegherea medicilor. Tragedia s-a produs dupa ce mașina lor s-a izbit de un TIR.

- Un tanar in varsta de 24 de ani, din Bacau, și-a pierdut viața duminica dupa-amiaza, dupa ce mașina pe care o conducea a fost implicata intr-un grav accident rutier produs pe E85. Tragedia care a curmat viața unui om s-a produs in jurul orei 18:00, la limita județelor Buzau și Ialomița. Primele cercetari…

- Un copil a murit si cinci persoane au fost ranite, marti dimineata, in Ungaria, intr-un accident in care a fost implicata o masina inmatriculata in Romania si care transporta migranti ilegali, informeaza MTI., preluata de Agerpres.

- Un copil de cinci ani a murit, luni, intr-un accident rutier cumplit in Constanța. Tragedia s-a produs dupa impactul dintre o mașina și o autplatforma. Alte șașe persoane au fost ranite in urma incidentului și au avut nevoie de ingrijiri medicale.

- ȘOCANT… Tragedia a avut loc in ultima zi a lunii mai, pe DN 15D, in comuna Ștefan cel Mare. Adolescentul de 13 ani plecase pe bicicleta sa-i aduca mamei lui o sticla cu apa. Nu a mai apucat, pentru ca a fost lovit de bara din spate a unei betoniere. Șoferul, un barbat de 47 […] Articolul Sfarșit cumplit…

- Accident cumplit de munca, luni de dimineața, in Dambovița. Un barbat se zbate intre viața și moarte dupa ce a fost prins intr-o presa hidraulica al unui operator economic din comuna Petrești. Victima a fost gasita de salvatori inconștienta, aflandu-se in stare critica. In aceste momente, medicii executa…