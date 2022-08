Stiri pe aceeasi tema

- O fetița de 1 an și 8 luni a murit in Spania dupa ce a fost lovita in cap de grindina, in timpul unei furtuni violente. Grindina a facut ravagii in Catalonia, nord-estul Spaniei, au anunțat miercuri autoritațile.

