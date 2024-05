Stiri pe aceeasi tema

- Un pui de barza, cazut dintr-un cuib, a fost salvat de pompierii din Galați. Micuța barza iși avea cuibul pe un stalp de electricitate din localitatea Mastacani, iar satenii au cerut ajutorul autoritaților.

- Un incident șocant s-a petrecut in cursul zilei de astazi in localitatea Mireasa din Constanța. Un copil in varsta de 9 ani a cazut dintr-un cireș intr-o fantana. Doua persoane au incercat sa il ajute insa au ramas și ele blocate in puțul adanc de 19 metri.

- Tragedie intr-un sat din Sibiu. Un copil de 7 ani a murit, dupa ce s-ar fi agațat de bena unei camionete și s-a dezechilibrat cand șoferul a dat cu spatele. Baiatul a fost prins sub una dintre roțile autoutilitarei și a fost scos de echipajul de descarcerare. In ciuda manevrelor de resuscitare, micuțul…

- O fetita de doi ani a fost transportata la spital, luni, dupa ce a cazut pe fereastra, de la etajul intai al blocului in care locuieste, in Sectorul 1 al Capitalei. Copila s-ar fi urcat pe pervaz in joaca. Potrivit Politiei Capitalei, politistii de la Sectia 1 au fost sesizati, luni dimineata, despre…

- O tragedie sfașietoare a lovit județul Olt, dupa ce un baiat in varsta de trei ani și-a pierdut viața in mod tragic. Incidentul cutremurator a avut loc in localitatea Marunței, unde o poarta de acces s-a prabușit peste micuț, provocandu-i rani mortale.

- In urma acestui incident, a fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpa. The post TRAGEDIE Un copil de doi ani decedat dupa ce a cazut intr-un lighean cu apa first appeared on Informatia Zilei .

- 45 de persoane de oameni au murit, joi, intr-un grav accident care a avut loc in Africa de Sud. Un autocar cu 46 de oameni la bord a cazut de pe un pod și a luat foc. Singurul supraviețuitor este un copil de opt ani, potrivit Sky News.

- Tragedie in aceasta dupa-amiaza, in localitatea aradeana Vasile Goldiș. Un copil in varsta de 2 ani a murit dupa ce a cazut intr-un rezervor de colectare a apei aflat in curtea unei case „Astazi, in jurul orei 13:30, prin apel la numarul unic de urgența 112, am fost anunțați despre faptul ca un minor…