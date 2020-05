Stiri pe aceeasi tema

- In accident au fost implicate doua autoturisme. In urma impactului o persoana a fost preluat de un echipaj SMURD și transportata la spital pentru ingrijiri medicale. The post Accident pe Calea Buziașului din Timișoara. O femeie a ajuns la spital appeared first on Renasterea banateana .

- Astazi dupa-amiaza a avut loc un accident la ieșire din Timișoara, pe Calea Șagului. Au fost implicate doua mașini. Trei persoane au fost transportate la spital.Un șofer de 23 de ani, care circula dinspre Șag spre Timișoara, a intrat cu viteza in curba la dreapta, din zona fostei gropi de gunoi de la…

- Doua autovehicule au fost implicate intr-un accident rutier pe E70, șoseaua care leaga Timișoara de vama Moravița. In urma incidentului produs la ieșirea din Timișoara, o mașina s-a rasturnat, iar cealalta a ajuns pe camp. In urma apelului la 112, la fața locului s-au deplasat o autospeciala de prima…

- Fara activitate in aceasta perioada, vechea sala „Olimpia” ar putea primi rol de spital, in caz de urgenta. Anuntul a fost facut azi de primarul Nicolae Robu, care a vorbit insa si de alte variante noi de unitati medicale din Timisoara ce pot prelua pacientii suspecti sau infectati cu COVID-19. „Suntem…

- Accident de circulație, sambata seara, la Timișoara. Doua fetițe, de 11 și 13 ani, au ajuns la spital dupa ce un șofer a trecut pe roșu și a provocat un accident de circulație, potrivit...

- Un tanar de 23 de ani a ajuns la spital, sambata dimineața, dupa ce mașina pe care o conducea a fost lovita de un autoturism condus de un barbat de 59 de ani, care a ieșit de pe platforma Incontro fara sa se asigure. In urma impactului, mașina tanarului a fost proiectata pe contrasens, unde a mai fost…

- Accident rutier la Timișoara, in Calea Sagului, in care au fost implicate patru mașini, Un barbat de 59 de ani a ieșit de pe platforma Incontro fara sa se asigure și a fost lovit de mașina condusa de un tanar de 23 de ani, care a fost proiectata in alte doua autoturisme dupa impact. Tanarul a ajuns…

- Accident de circulație, vineri dupa-masa, in Calea Șagului din Timișoara. Patru mașini s-au ciocnit, iar o persoana a fost ranita, dupa ce doi șoferi nu au pastrat distanța regulamentara in trafic.