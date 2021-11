Stiri pe aceeasi tema

- Un copil de doar trei ani, din municipiul Mangalia, a murit, joi, dupa ce a fost atacat și mușcat de cainele familie. Ancheta in acest caz este in derulare. Oamenii legii au deschis un dosar de cercetare penala pentru ucidere din culpa. Copil de trei ani, mort dupa ce a fost mușcat de caine Potrivit…

- Cel de al treilea capitol al cartii "Crucisatorul laquo;Elisabetaraquo; in campanieldquo;, de Marian Mosneagu este cel mai vast din intreg volumul. Detalii despre porturile Mangalia si Constanta, in 1894. Volumul comandorului r dr. Marian Mosneagu, "Crucisatorul laquo;Elisabetaraquo; in campanieldquo;,…

- O autoutilitara a fost urmarita de politistii de frontiera constanteni, dupa ce a intrat ilegal in tara luni, 31 august, pe la Vama Veche, județul Constanța, granița dintre Bulgaria și Romania. Șoferul, un roman din Buzau, a intrat pe contrasens si a pus in pericol politistul aflat pe artera de control,…

- Pe ordinea de zi a sedintei de CLM din 31 august a.c, se afla si proiectul de hot rare privind aprobarea regulamentului de acces in Zona Peninsulara a municipiului Constanta, insuficient dezbatut, dupa cum sustin alesii locali de la USR PLUS Potrivit proiectului, care poate fi consultat in sectiunea…

- Aceasta avea grija de nepoata ei de 8 ani, cand animalul de companie al familiei s-a indreptat spre ea și a atacat-o, cauzandu-i rani grave, potrivit Mirror .Cel care a descoperit scena infioratoare a fost chiar ginerele femeii, care a sunat la serviciile de urgența.Victima a fost transportata la spital…