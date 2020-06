Stiri pe aceeasi tema

- Un minor de 4 ani este cautat de sambata seara de salvamontisti, pompieri, politisti, jandarmi si autoritatile locale, dupa ce autovehiculul in care se afla impreuna cu parinții și fratele sau a fost luat de pe drum de viitura unui parau, in zona localitatii Valea de Sus. Duminica dimineața, in sprijinul…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Petea au identificat și predat reprezentanților IPJ Satu Mare un cetațean roman, cautat de autoritațile romane pentru infracțiuni de fals. Iulia Stan, purtator de cuvant ITPF Sighetu Marmației: ”In Punctul de Trecere a Frontierei Petea,…

- Nora reginei Elisabeta a doua a Marii Britanii, Sarah Ferguson, ducesa de York, a spus, intr-o emisiune radio, ca a dormit intr-o gara din Bucuresti si a fost nevoita sa caute prin tomberoane dupa mancare.

- Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Petea au identificat și predat reprezentanților IPJ Satu Mare un cetațean roman, cautat de autoritațile italiene pentru savarșirea de infracțiuni contra proprietații. Iulia Stan, purtator de cuvant ITPF Sighetu Marmației: ”Miercuri,…

- Polițiștii din Sanmihaiu Roman au pus in executare un mandat european de arestare pentru un barbat de 31 de ani cautat de autoritațile italiene. In 20 mai, polițiștii din Sanmihaiu Roman, cu sprijinul celor de la Serviciul de Investigații Criminale Timiș, au localizat langa Timișoara un barbat de 31…

- Peste 1.000 de pompieri lucrau duminica in zona de excludere contaminata de la Cernobal, facand eforturi de aproape de peste trei saptamani pentru a stinge incendiile de padure in regiune, in contextul implinirii a 34 de ani de la catastrofa nucleara din 1986, potrivit dpa.Autoritatile au…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Petea au identificat și predat reprezentanților IPJ Satu Mare un cetațean roman, cautat de autoritațile din Germania pentru savarșirea infracțiunii de inșelaciune. Iulia stan, purtator de cuvant ITPF Sighetu Marmației: ”In cursul serii…