Copil de șase ani, împins într-un râu de prietenul lui. Autoritățile îl caută deja de câteva ore Caz șocant in Romania. Un copil de doar șase ani ar fi fost impins in raul Ialomița de prietenul lui. Fratele sau vitreg a confirmat informația pentru Antena 3 CNN. Tot el a fost și cel care a alertat autoritațile. Se pare ca copilul de doar șase ani se juca cu un prieten, insa ce s-a intamplat mai departe nu este clar. Ce spune fratele copilului de șase ani “A plecat sa se joace cu un copil mai mic cu un an decat el. Din pacate, acolo nu știu ce au facut, s-or fi enervat și l-a impins in apa. Au fost audieri la Snagov și a recunoscut ca l-a impins (…) 15 metri adancime langa mal. N-am avut curaj… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

