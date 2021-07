Copil de șase ani, agresat sexual pe un câmp Un copil de șase ani a fost agresat sexual pe un camp, in județul Arad. Agresorul, un tanar de 22 de ani, a fost reținut de polițiști. O femeie a sesizat duminica Inspectoratul de Poliție al Județului Arad ca, in localitatea Zadareni, pe un camp, a vazut un barbat care agreseaza sexual un copil de 6 ani. „In urma verificarilor s-a constatat ca, barbatul, de 22 ani, l-a convins pe minor sa mearga impreuna sa se joace cu mingea, l-a dus pe acesta pe un teren viran, unde și-a dat jos pantalonii și chiloții, l-a intins pe spate pe minor, i-a dat și acestuia pantalonii și chiloții jos, dupa care l-a… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

