- Accidentul a avut loc între doua mașini. Alte doua persoane, pe lânga victimele menționate, au fost implicate în accident, dar au refuzat transportul la spital. „Am fost alertați prin 112 la ora 9.28. A intervenit…

- Polițiștii maramureșeni cauta o femeie de 87 ani din municipiul Borșa. Persoanele care dețin informații care sa ajute la gasirea acesteia sunt rugate sa anunțe cea mai apropiata unitate de poliție sau sa sune la numarul de urgența 112. Azi, 07 august, la ora 8.36, polițiștii au fost sesizați cu privire…

- Salvatorii intervin in Eforie Nord In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in Eforie Nord.Din primele informatii este vorba despre un copil de 7 ani, posibil disparut in zona plaja Hotel Union. La locul evenimentului au fost trimise…

- Joi, in jurul orei 18.00, a fost sesizat faptul ca un minor in varsta de 9 ani s-ar fi ratacit intr-o zona impadurita din localitatea Gilau. Conform primelor informații, minorul se afla intr-un grup de aproximativ 30 de copii, in cadrul unui curs de orientare susținut de persoane adulte. Pentru gasirea…

- Un avion rusesc cu 28 de oameni la bord a disparut de pe radar in peninsula Kamchatka, potrivit Hotnews care citeaza agenția rusa TASS. Avionul a pierdut, marți, contactul cu turnul de control in timp ce incerca sa aterizeze. Avionul AN-26 efectua legatura intre Petropavlovsk-Kamciatsk si Palana, in…

- Pompierii au demarat operatiunea de cautare prin cercetarea luciului apei cu ajutorul barcii pneumatice, potrivit Realitatea de Ialomita .In sprijin, la fata locului au fost solicitați și scafandrii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența București-Ilfov.Cu doar 2 zile in urma,…

- Un copil in varsta de 11 ani a fost accidentat de o mașina, pe o strada din Radauți, dupa ce a coborat dintr-un microbuz și s-a angajat in traversare imediat, prin fața acestuia. Este un gen de accident destul de frecvent, care poate fi evitat prin condus preventiv in preajma microbuzelor de ...

- Un barbat, din comuna gorjeana Berlești este cautat de poliție, dupa ce a disparut de acasa. Polițiști din cadrul Secției 8 Rurala Stoina au fost sesizati ieri prin apelul 112, de catre un barbat de 65 de ani, din orașul Vulcan, județul Hunedoara, cu privire la faptul ca fratele sau, Bitulescu Traian,…