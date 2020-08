Stiri pe aceeasi tema

- Tragedie intr-un sat din judetul Iasi. Doi copii au murit dupa ce au mancat struguri stropiti cu substante toxice. Fructele le-au primit chiar de la mama lor, care le-a oferit micutilor fara sa le spele. Politia a deschis un dosar penal in acest caz.

- O femeie de 43 de ani a fost gasita moarta in locuința sa din localitatea Pecica, județul Arad. Mama acesteia a murit la spital, in urma cu doua zile, in urma infecției cu noul coronavirus. Purtatorul de cuvant al IPJ Arad, Adina Aconstantinesei, a declarat vineri pentru Mediafax ca in acest caz s-a…

- Un preot de 41 de ani a murit duminica intr-un accident rutier care a avut loc chiar in localitatea unde era parohia clericului.Citește și: Adrian Nastase: Liviu Dragnea a fost pedepsit și din afara „La fața locului polițiștii au constatat ca un barbat de 41 de ani, care conducea o…

- "Un copil de 5 ani a murit din cauza unei toxinfecții grave", a anunțat ministerul sanatatii, afirmand ca in jur de 100 de persoane au fost spitalizate marți dimineața, dar ca numarul a crescut la peste 700 miercuri. "Testele de laborator efectuate de echipe specializate au descoperit bacterii…

- Caz șocant in Dej, dupa ce un copil de noua ani a ajuns de urgența la spital. Baiatul este in coma și prezinta parți ale corpului in stare de putrefacție. Medicii au gasit viermi și muște in ranile acestuia!

- Sebastian Balan (14 ani), legitimat la Sectia de box a Clubului Sportiv Municipal Ploiesti, a murit marti la spital, ranit fiind intr-un accident de masina petrecut luni, 22 iunie, pe un drum judetean din Prahova.

- Un baiat de 5 ani a murit, sambata, intr-un accident rutier care s-a produs pe raza localitatii Decea din judetul Alba, dupa ce masina in care se afla a acrosat un alt autoturism, ricosand intr-o casa si intr-un stalp din apropiere, potrivit Agerpres.Citește și: SURSE Delapidarea de pe Otopeni…

- Betty a marturisit cum perioada in care a fost insarcinata a fost una extrem de dificila, deoarece a avut o sarcina toxica. Artista nu a mancat nimic timp de trei luni si a ajuns sa cantareasca 40 de kilograme. Citeste si: Betty Salam, anunt de ultima ora despre starea lui Florin Salam…