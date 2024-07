Stiri pe aceeasi tema

- Un autoturism in care se aflau patru persoane a cazut, sambata dupa-amiaza, de la patru metri, intr-un rau din judetul Neamt, dupa ce un podet din lemn s-a rupt in localitatea Petru Voda. Cele patru persoane din masina au fost scoase de catre cetatenii din zona, iar un copil si doua femei au fost transportati…

- Un copil de trei ani din judetul Alba a fost preluat, joi seara, de un elicopter SMURD dupa ce a cazut de la o inaltime de cinci metri. El a suferit traumatisme la coloana vertebrala si cranio-cerebral.

- Tragedie fara margini! Un copil de doar un an și șapte luni a murit dupa ce a fost strivit de roțile unui automobil. Potrivit Inspectoratului General al Poliției din Republica Moldova, tragedia a avut loc cu puțin timp in urma intr- o localitate din raionul Ștefan Voda.

- Un copil in varsta de 15 ani este in stare grava dupa ce a cazut de pe o mașina aflata in mers, in zona parcului Bradet, din Petroșani, județul Hunedoara. Doi copii erau pe capota unei mașini conduse de tanarul in varsta de 18 ani.

- Un incident se putea sfarși tragic pentru o fetița de un an. Micuța a cazut de la balconul casei, de la o distanța de noua metri. Norocul ei a fost o planta de bougainvillea care i-a salvat viața, astfel ca acum se afla in afara oricarui pericol.

- Un incident șocant s-a petrecut in cursul zilei de astazi in localitatea Mireasa din Constanța. Un copil in varsta de 9 ani a cazut dintr-un cireș intr-o fantana. Doua persoane au incercat sa il ajute insa au ramas și ele blocate in puțul adanc de 19 metri.

- Salvatorii de ISU Dobrogea au fost solicitați sa intervina luni, 20 mai, in localitatea Mireasa, din județul Constanța, dupa ce n copil de 9 ani și doi adulți au cazut intr-o fantana adanca de aproximativ 20 de metri, transmite publicile locale Replica și Ziua Constanța.Misiunea de salvare este in dinamica.…

- Tragedie intr-un sat din Sibiu. Un copil de 7 ani a murit, dupa ce s-ar fi agațat de bena unei camionete și s-a dezechilibrat cand șoferul a dat cu spatele. Baiatul a fost prins sub una dintre roțile autoutilitarei și a fost scos de echipajul de descarcerare. In ciuda manevrelor de resuscitare, micuțul…