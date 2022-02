Stiri pe aceeasi tema

- Un copil in varsta de doi ani din localitatea Urecheni, judetul Neamt este internat in stare grava, la Spitalul Sfanta Maria din Iasi dupa ce a fost batut de mama si de concubinul acesteia. Managerul unitatii medicale, Alina Belu: Alina Belu: A fost transferat de la Spitalul de Neurochirurgie un pacient…

- Medicii de la Spitalul de Copii din Iasi se lupta sa salveze viata unui copil de 2 ani aflat in coma de gradul al IV-lea care a fost transferat de la Spitalul de Neurochirurgie pe timpul noptii. Acesta are mai multe fracturi vechi si noi, care par a urmarile unor acte de violenta, nu a unor accidente.…

- O escrocherie uriașa cu apartamente inchiriate a fost identificata in mai multe județe din țara. Culmea este ca pentru inșelarea clienților a fost folosita identitatea unui cunoscut medic de la Spitalul ”Sf. Maria”, din Iași. Totul a inceput in 2020, cand medicul Marian Nogai s-a hotarat sa paraseasca…

- Caz socant in Iasi. Un copil de 12 ani care are si probleme medicale a fost batut de tatal sau, in timp ce mama a filmat toata scena. Imaginile au ajuns si in spatiul public, dar sunt atat de socante incat am decis sa nu le difuzam.

- Au ramas fara ambii parinți, iar acum sunt sub tutela fratelui mai mare. Președintele de onoare al PSRM, Igor Dodon, a daruit unei familii dintr-un sat din Ungheni mai multe daruri, in ajun de Craciun pe stil vechi.

- O adolescenta in varsta de 17 ani se afla in stare foarte grava la spital dupa ce a fost victima a unui accident feroviar in Targu Frumos. Din spusele martorilor, tanara a incercat sa sara dintr-un vagon in altul, in timp ce trenul era deja in miscare. La fata locului a intervenit elicopterul SMURD,…

- Desi incidenta COVID-19 la nivelul judetului Iasi a scazut foarte mult fata de varful pandemiei, numarul de cazuri internate la Spitalul de Copii din Iasi a ramas pe un platou, observandu-se chiar o usoara crestere. Managerul unitatii medicale, Alina Belu, spune ca in momentul de fata sunt sapte pacienti…

- Vesti bune despre fetița injunghiata la Roman. Copila in varsta de doua luni a fost externata dupa ce, la inceputul lunii, a ajuns la Spitalul de Copii „Sf. Maria" din Iasi in stare grava.