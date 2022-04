Stiri pe aceeasi tema

- Ancheta a polițiștilor in Timiș, Cluj și Satu Mare. Oamenii legii au descins in mai multe locații pentru destructurarea unei rețele care se ocupa cu certificate false de vaccinare. Mai multe persoane urmeaza sa fie duse la audieri.

- Tanar din Alba Iulia, prins la volan, sub influența drogurilor. Polițiștii au deschis dosar penal Un tanar din Alba Iulia este cercetat penal dupa ce a fost oprit in trafic, iar polițiștii au descoperit ca acesta conducea sub influența substanțelor psihoactive. Potrivit IPJ Alba, in noaptea de marți…

- Adolescentul a pierdut controlul volanului și a ajuns cu mașina intr-un șanț de pe marginea drumului.Alaturi de el in mașina se mai afla un tanar care in urma impactului puternic a fost proiectat in afara mașinii.Acesta se afla in stare grava, in spital.Polițiștii au deschis un dosar penal pentru vatamare…

- "In aceste momente intervin la fata locului pompierii din Detasamentul 1 Cluj-Napoca cu o autospeciala cu modul de descarcerare si un echipaj SMURD. Se efectueaza manevre de resuscitare pentru un barbat care a fost gasit in stare de inconstienta, fara semnale vitale, si care se pare ca a suferit mai…

- La fata locului s-au deplasat doua echipaje de pompieri din cadrul Detasamentului Vaslui, cu doua autospeciale de stingere cu apa si spuma si o ambulanta SMURD de Terapie Intensiva Mobila."La sosirea echipajelor de interventie, incendiul se manifesta violent in doua dintre incaperile locuintei si partial…

- Doua eleve de 15 și 16 ani, de la un liceu din Caransebeș,jud. Caraș-Severin, sunt cercetate de polițiști pentru loviri și alte violențe, dupa ce au batut in strada o alta eleva, in varsta de 15 ani. Bataia a fost filmata, apoi postata pe rețele de social

- Un baiat de 7 ani din satul Mlenauți, județul Botoșani, a fost gasit luni, 17 ianuarie, fara suflare chiar de mama sa, a informat agenția News.ro. Potrivit publicației Botoșani News, femeia a sunat cadrele medicale din comuna Hudești, iar o asistenta a ajuns la familia respectiva, apoi a apelat 112.La…