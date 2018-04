Stiri pe aceeasi tema

- Un copil de aproximativ doi ani a cazut, sambata, de la o fereastra a apartamentului situat la etajul 6 al unui bloc din Sectorul 3 al Capitalei, acesta fiind transportat de urgenta la Spital, anunta Politia Capitalei.

- Focuri de arma in București, in Vinerea Mare. Un sofer care facea drifturi in parcarea unui complex comercial din Capitala a fost somat de politistii din Sectorul 2 sa opreasca, insa din cauza ca acesta a refuzat au fost folosite focuri de arma. Un sofer care executa, vineri seara, drifturi in parcarea…

- "In aceasta dimineața, in jurul orei 01.30, prin apel 112 a fost sesizat un eveniment in incinta unui șantier de construcții de pe raza sectorului 3, doi muncitori precipitandu-se de la aproximativ 50 de m. Unul dintre ei a decedat, celalat, in stare grava a fost transportat la spital. Cadavrul…

- Un barbat a fost retinut, dupa ce un sofer a semnalat ca a fost sicanat in trafic de un alt autoturism, in sectorul 2 din Bucuresti, ulterior, unul dintre ocupantii vehiculului tragand cu o arma in directia sa, transmite News.ro . UPDATE 1: Unul dintre barbatii suspectati ca au tras cateva focuri de…

- Politistii au fost alertati in jurul orei 15.40, prin apel la 112. Un conducator auto a sesizat ca a fost sicanat in trafic, pe raza Sectorului 2, ulterior unul din ocupantii celeilalte masini tragand mai multe focuri asupra autoturismului sau, a transmis Politia Capitalei, citat de Mediafax.…

- "Au reclamat ca li s-au sustras bunuri din masinile parcate in zona de domiciliu, respectiv Baicului. Autorul/autorii au spart unul dintre geamurile autoturismelor si au sustras din interior bunuri aflate la vedere – rucsac, tableta, radio-casetofon. Din constatarile directe facute de catre politisti…