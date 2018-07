Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor, Lucian Șova, susține intr-un interviu incendiar ca situația de la CFR este una foarte grava. El susține ca este o lipsa acuta de vagoane pentru necesitațile crescute din aceasta vara și ca singura soluție e achiziția de material rulant la mana a II-a. Recunoaște de asemenea…

- Alex, un copil blajin, intotdeauna cu zambetul pe buze, este un baiat de 11 ani care locuieste intr-un sat de langa Oradea. Tocmai a terminat clasa a VI-a cu rezultate foarte bune, desi nu are parinti.

- Doi ieseni si-au pierdut viata dupa ce au fost loviti de tren in cursul noptii trecute si astazi dimineata. Primul iesean a fost gasit pe calea ferata in zona garii din Targu Frumos. Avea in jur de 30 de ani si suferise leziuni incopatibile cu viata. Un echipaj de la Ambulanta de tip C2 fusese solicitat…

- Cinci oameni murit si unul a fost ranit, dupa ce masina in care se aflau s-a izbit de o linie de cale ferata si a plonjat zeci de metri, oprindu-se pe camp. Accidentul a avut loc in aceasta dimineata, langa localitatea Uivar, din Timis. (Console si accesorii gaming) Persoana ranita este un copil de…

- Un roman decedat in Italia, in urma unui accident de tren Un român a decedat în Italia, în urma unui accident de tren care s-a produs în nordul tarii. E vorba de un barbat în vârsta de 64 de ani. Trenul a deraiat dupa ce a lovit un tir aflat pe calea…

- Circulatia rutiera va fi oprita, marti, pe DN 21, la Drajna, judetul Calarasi, din cauza lucrarilor de refacere a pasajului la nivel cu calea ferata pe Magistrala 800 Bucuresti – Constanta. Restrictiile vor fi valabile in intervalul 09:00 – 17:00, fiind instituita ruta aleternativa prin comuna Dragalina.

- Imagine in premiera obtinuta de reporterii Ph-online.ro, astazi, pe DN 1! Prima caruta hibrid din Romania a iesit la probe, in zona Pucheni, modelul fiind capotat si tras de un cal putere. Noutatea acestui model consta in faptul ca poate circula atat pe sosele si drumuri accidentate, cat si…

- Un accident rutier grav s-a produs luni dupa-amiaza in judetul Constanta, pe DN 22, in zona localitatii Mihai Viteazu, dupa ce un autoturism a fost lovit de un tren marfar la trecerea la nivel cu calea ferata Constanta-Tulcea, o femeie aflata la volanul autoturismului fiind ranita grav. Potrivit ISU…