Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii din cadrul Punctului de Lucru Gilau au intervenit sambata seara la un accident rutier petrecut pe strada principala (DN1E60) din localitatea Gilau. La fața locului s-au deplasat o autospeciala cu modul de descarcerare și un echipaj SMURD, care au gasit trei autoturisme avariate și ocupanții…

- Monica Macovei, implicata intr-un accident de circulație. Un motociclist a fost ranit grav Monica Macovei, fost ministru al Justiției și fost europarlamentar, a fost implicata intr-un accident produs sambata la Mangalia, in urma caruia un motociclist a fost grav ranit. Accindentul a fost anunțat și…

- Un motociclist a ajuns la spital in urma unui accident petrecut in aceasta seara, in jurul orei 20:00, pe strada 20 decembrie din Lugoj. „Un barbat in varsta de 29 de ani a condus un autoturism pe strada Avram Iancu din municipiul Lugoj, iar la intersecția cu strada 20 decembrie 1989 a intrat in coliziune…

- Primaria Ghiroda anunța ca in perioada ????????.????????. - ????????.????????.???????????????? se va inchide circulația pe breteaua de coborare dinspre Aeroport spre Lugoj și breteaua de urcare dinspre Timișoara spre Aeroport, ca urmare a lucrarilor care se desfașoara la centura ocolitoare.

- Un accident grav a avut loc la Remetea Mare, in județul Timiș. Un TIR incarcat cu fructe a intrat in coliziune cu o mașina in care se aflau 4 pasageri, in urma impactului rezultand 4 victime. Trei persoane au ramas incarcerare, iar doua erau in stare de inconștiența. Fii la curent cu cele…

- Accident de circulație, miercuri, la Chișoda. Un șofer a ajuns la spital dupa ce mașina sa a fost lovita de un altul care nu i-a acordat prioritate. Ambii conducatori auto, spun polițiștii, erau bauți.

- Un accident de circulație s-a produs, astazi, pe DN68A, intre localitațile Coșava și Margina din județul Timiș. Un șofer, in varsta de 33 de ani, care mergea dinspre Deva inspre Faget, a lovit din spate un autoturism condus de un alt barbat, in varsta de 28 de ani. In urma impactului a rezultat ranirea…

- VIDEO ȘTIREA TA: Accident intre doua autoturisme, pe drumul dintre Alba Iulia și Micești. Trafic ingreunat pe ambele sensuri Circulație ingreunata vineri, in jurul pranzului, pe drumul dintre Alba Iulia și Micești, din cauza unui accident de circulație produs intre doua autoturisme. Potrivit reprezentanților…