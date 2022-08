Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din Faget supravegheaza de vineri dimineata traficul rutier in zona Margina. Acolo se circula in conditii de aglomeratie pe sensul catre Deva al autostrazii A1 Deva-Arad. La nodul rutier din localitatea Margina, judetul Timis, s-a format o coloana de autovehicule de cativa kilometri. Autoritatile…

- Polițiștii de pe autostrada l-au prins pe șofer, marți, in zona localitatii Margina, de pe Autostrada A1, sensul de mers dinspre Lugoj spre Deva, cu 230 km pe ora, la volanul unui Ferrari, potrivit News.ro . „La data de 26.07.2022, politistii din cadrul Brigazii de Politie Autostrazi – A1 Deva – Nadlac…

- Un tanar in varsta de 16 ani a condus un tractor pe DJ 609, dinspre localitatea Bethausen inspre localitatea Cladova, iar la un moment dat a patruns pe sensul opus de mers și a intrat in coliziune frontala cu un autoturism condus de un barbat in varsta de 25 de ani, care circula regulamentar. In urma…

- Polițiștii din Nasaud au intervenit duminica la un accident produs pe Drumul Județean 172B, in localitatea Parva, in urma caruia un adolescent ce conducea un ATV a fost ranit. In accident au fost implicate o motocicleta fara placuțe de inmatriculare, condusa de un tanar de 18 ani, din localitate și…

- Accident de circulație, sambata, pe A1, in zona localitații Țipari. O persoana a ajuns la spital dupa ce un autoturism a lovit din spate o autoutilitara și a proiectat-o in parapetul median. Circulația a fost deviata pe banda de urgența pe sensul de mers spre Deva.

- La data de 29 iunie a.c., in jurul orei 23.50, politistii Serviciului Rutier Arad au fost sesizati despre producerea unui accident rutier grav pe D.N.79.Potrivit IPJ Arad, din cercetari a reiesit ca un barbat de 53 de ani, din satul Andrei Saguna care se deplasa cu bicicleta pe D.N.79 din Arad spre…

- O femeie de 42 de ani a fost ranita in urma unui accident petrecut la limita dintre judetele Timis si Caras- Severin. Oamenii legii au anuntat ca cinci persoane se aflau in masina insa doar una a avut nevoie de investigatii medicale complexe. “Un barbat, in varsta de 54 de ani, a condus un autoturism…

- Un accident mortal a avut loc, in aceasta dimineața, in localitatea Bascov din Argeș. In cumplitul incident au fost implicate un autoturism și un camion. O femeie in varsta de 50 de ani a decedat, iar un barbat in varsta de 54 de ani a fost grav ranit.