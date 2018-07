Copil de cinci ani, căutat în apele pârâului. Pompierii trag un semnal de alarmă Pompierii brașoveni cauta un copil de cinci ani care, potrivit martorilor, ar fi cazut in apele paraului Berivoi. Potrivit pompierilor, copilul se afla intr-o caruța cu frații și tatal sau cand a cazut in apa. Pompierii din Fagarași au reluat acțiunea de cautare a unui copil de cinci ani care a cazut in apele paraului Berivoi. Baiatul se afla intr-o caruța alaturi de tatal și frații sai iar inițial pompierii brașoveni au fost anunțați ca doua persoane au cazut in apa. Incidentul a avut loc in cursul zilei de vineri. Pompierii au continuat cautarile pana la caderea serii și le-au reluat sambata… Citeste articolul mai departe pe vocea.biz…

