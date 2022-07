Stiri pe aceeasi tema

- Prof. Marin ȘTEFAN / UZPR, Publicist, Șimleu Silvaniei Motto: „Cea mai buna și rapida metoda de a invața un sport este sa urmarești și sa imiți campionii”. Jean-Claude KILLY (n. 30 august 1943), triplu campion olimpic francez la schi In perioada 5-10 iulie 2022, la Complexul…

- La 15 ani, Daria Hainagiu, a pierdut șirul medaliilor europene și mondiale pe care le are la Kempo. Parinții s-au certat mult pana sa o lase la un sport de contact! Mama voia ca fiica ei sa invețe sa danseze, iar tatal sa știe sa se apare! Are doar 1.50 și 45 de kilograme, dar asta nu o impiedica…

- Anglia este campioana europeana U19, dupa 3-1 cu Israel in finala turneului, scor inregistrat dupa 120 de minute. Anglia a plecat din postura de mare favorita in finala impotriva Israelului, reprezentativa care a șocat in semifinale prin eliminarea Franței. Totuși, prima repriza a finalei i-a aparținut…

- CSM București continua campania impresinanta de transferuri din vara aceasta. Dupa ce le-au adus la echipa pe Niakate, Sudakova, Eriksson, Grace Zaadi și Crina Pintea, „tigroaicele” au adus-o și pe Laura Glauser (28 de ani). Fosta jucatoare la Gyor, echipa pentru care a evoluat in ultimii doi ani, Glauser…

- Alexandra Lacrabere (35 de ani), campioana olimpica, mondiala și europeana cu naționala Franței la handbal feminin, a semnat cu C.S Rapid, noua campioana din Liga Florilor. In sezonul 2021-2022, interul dreapta a jucat pentru Chambray Tourain, echipa din din campionatul Franței. Alexandra Lacrabere,…

- Andreea Dragoman, multipla medaliata la competițiile continentale și mondiale la tenis de masa, ține foarte mult la obiectele care, spune ea, ii aduc noroc. Iar acest lucru presupune, printre altele, purtarea a numeroase brațari pe mana stanga. Campioana europeana la U21, mondiala la juniori și componenta…

- Presedintele Federatiei Romane de Culturism si Fitness (FRCF), Gabriel Toncean, a anuntat, luni, ca Romania a devenit campioana europeana la culturism si fitness, la Campionatul European desfasurat la Santa Susanna din Spania, fiind o premiera in istoria acestei federatii.