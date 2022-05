Copil de 9 ani, spulberat de o mașină, în Sălaj. Șoferul a fugit de la fața locului Un tanar de 26 de ani, din municipiul Zalau, in timp ce conducea autoturismul ar fi trecut pe langa un grup de persoane care se aflau pe marginea partii carosabile, moment in care o minora de 9 ani ar fi iesit din multime si s-ar fi lovit de autoturism.Dupa impact, soferul a parasit locul faptei fara incuviintarea politiei, fiind identificat ulterior.Victima a fost transportata la spital, pentru investigatii.Politistii au intocmit dosar penal si continua cercetarile pentru infractiunile de vatamare corporala din culpa si parasirea locului accidentului. Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

