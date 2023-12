Copil de 9 ani ranit intr-un accident rutier in judetul Neamt. O masina a cazut intr-un parau

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 29 de ani a murit, iar un tanar de 20 de ani a fost ranit, intr-un accident rutier produs in judetul Mehedinti. Masina in care se aflau cei doi s-a rasturnat, iar politistii au stabilit ca soferul – barbatul care a mjurit – avea dreptul de a conduce suspendat, potrivit news.ro.IPJ Mehedinti…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratului General al Politiei Romane informeaza ca pe Centura municipiului Caracal, la kilometrul 6 600 metri, localitatea Caracal, judetul Olt, s a produs un accident rutier in care au fost implicate doua autoturisme Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratului General al Politiei…

- Un autoturism a cazut de pe un pod in cursul zilei de sambata, 4 Noiembrie 2023, in localitatea Adanca din judetul Dambovita.Din primele informatii, in localitatea Adanca, a avut loc un eveniment rutier, in care un autoturism a cazut de pe un pod pe calea ferata, necesitand interventia prompta a autoritatilor…

- Un biciclist de 56 de ani a fost ranit intr-un accident produs duminica pe DN 6, in afara localitații Balota, judetul Mehedinti Din primele verificari la fata locului, politistii au stabilit ca un barbat de 56 de ani, din municipiul Motru, județul Gorj in timp ce conducea un autoturism pe DN 6, dealul…

- Doua persoane au murit intr-un accident rutier in care au fost implicate o masina si o motocicleta. Tragedia s-a petrecut duminica dupa-amiaza in judetul Neamt. Pompierii de la ISU Neamt au fost solicitati duminica la un accident rutier in orasul Bicaz, in fata Spitalului Orasenesc. in care au fost…

- Doua persoane au murit intr-un accident care a avut loc duminica in fața spitalului din Bicaz. In accident au fost implicate o mașina și o motocicleta.”La ora 16:50, pompierii au fost inștiințați despre producerea unui accident rutier in orașul Bicaz (in fața Spitalului Orașenesc). In evenimentul rutier…

- Doua persoane au murit duminica dupa amiaza, intr-un accident rutier petrecut in judetul Neamt si in care au fost implicate o masina si o motocicleta. Reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Neamt au anuntat ca pompierii au fost sesizati duminica, despre producerea unui accident…

- Astazi, 12 octombrie 2023, la ora 17:24 am fost anuntati prin apel 112 despre producerea unui accident rutier pe strada Primaverii, in localitatea Chisoda.Astazi, 12 octombrie 2023, la ora 17:24 am fost anuntati prin apel 112 despre producerea unui accident rutier pe strada Primaverii, in localitatea…