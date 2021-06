Stiri pe aceeasi tema

- O femeie insarcinata care a ajuns la Spitalul Republican "Timofei Mosneaga" in stare critica a fost salvata de medici. Este vorba despre o tanara de 20 de ani, care se zbatea intre viata si moarte in urma complicatiilor cauzate de pneumonie bilaterala.

- "Condamna pe inculpatul T.G., pentru savarsirea infractiunii de violenta in familie in modalitatea omorului calificat, (...) la pedeapsa detentiunii pe viata", se arata in sentinta data, astazi, de Tribunalul Cluj, și citata de Agerpres.Decizia nu este definitiva. Ea poate fi atacata cu apel in termen…

- Un barbat in varsta de 61 de ani din comuna Vinderei a fost transportat, duminica, la Spitalul de Urgenta "Elena Beldiman" din Barlad cu arsuri si rani in zona gatului si a mainilor dupa ce si-a incendiat locuinta si apoi ar fi incercat sa se sinucida. "La sosirea echipajelor de interventie,…

- O femeie din capitala și-a injunghiat propria fiica in varsta de 11 ani. Tatal copilei a gasit-o plina de sange și a dus-o de urgența la spital. Mama a incercat, de asemenea, sa iși ia viața dupa ce a comis fapta. Evenimentul tragic s-a petrecut in aceasta dimineața, in Popești Leordeni, cand mama a…

- Ieri, 11 mai 2021, polițiștii de investigații criminale din Cugir au luat masura reținerii, pentru 24 de ore, fața de un barbat, de 37 de ani, din Cugir, care este banuit de distrugere prin incendiere. Se pare ca, in noaptea 30 aprilie/1 mai 2021, pe fondul unor discuții avute cu fosta sa concubina,…

- Femeia din Babdiu, comuna clujeana Bobalna, va raspunde penal dupa ce va parasi spitalul. Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale o acuza pe aceasta de violența in familie sub forma tentativei de omor calificat. Mai exact, femeia și-ar fi injunghiat cei doi copii minori, de 6 și 8 ani, in piept…

- Un baiat in varsta de 13 ani a provocat, joi, un accident de circulatie pe DJ 243A, in localitatea Crang, minorul luand fara stirea parintilor un motoscuter cu care a patruns pe contrasens si, pe fondul lipsei de experienta, a lovit un pieton in varsta de 81 de ani. ‘Copilul conducea un motoscuter fara…

- ANSVSA anunța ca au fost trimise stocuri suplimentare de hrana și apa pentru oile blocate pe navele romanești. Se ia in calcul debarcarea animalelor in alte porturi din state aflate in apropierea zonei și continuarea tranzitului pana la destinație pe cale rutiera, scrie Mediafax.ro. „La nivelul…